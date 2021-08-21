«القومي للحضارة» يكشف سر منع التصوير في صالة المومياوات «فيديو»

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف يحتوي على 9 قاعات، منها قاعتين متاحتين للجمهور في الفترة الحالية، وهما القاعة المركزية وقاعة المومياوات، حيث تضم الأولى أكثر من 1600 قطعة بداية من 35 ألف سنة وحتى الأسر المختلفة للحضارة المصرية القديمة ثم العصور الإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية وانتهاء بالعصر الحديث والعصر المعاصر، حيث تحكي الفتارين قصص تفوق المصريين في الفن والطب والهندسة وغيرها، مشددًا على أن التصوير ممنوع في صالة المومياوات لأكثر من سبب، منها حرمة الملوك والملكات وحفاظا عليهم من أضواء التصوير.

المتحف القومي للحضارة.. صالة عرض لكل الحقب التاريخية

وأضاف غنيم، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن المتحف مختلف لأنه يتعرض لكل أنواع الحضارات والآثار، ولا يركز على حقبة معينة، لافتًا إلى أن قاعة المومياوات فيها 16 ملكا و4 ملكات، بداية من سقنن رع، حيث تشعر هذه القاعة الزائر بأنه في مقبرة بوادي الملوك والملكات، إذ أنها مظلمة وتشهد استخدام الإضاءة والديكور وبعض النقوش في السقف والمقتنيات والمتعلقات الشخصية.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للمتحف القومي للحضارة المصرية: «نحاول إيصال رسالة إلى الزائرين، مفادها أن مصر تستطيع، فهناك شاشة تحتوي على ملايين من اللمبات، بالإضافة إلى نقوش تظهر على الحائط كانت توجد في المقابر الفرعونية، ونستخدم التكنولوجيا والشاشات التفاعلية، ونهدف أن يكون هذا المكان منارة ثقافية جوهرها أو قلبها متحف، ففي الأسبوع الماضي زارتنا الفنانة منال محي الدين، عازفة الهارب، وعرضنا فيلما تسجيليا عن عاصفة عزف، ولدينا أماكن ترفيهية سوف تفتح تباعا».