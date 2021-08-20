قديمة من موسكو.. حقيقة صور قادة طالبان عند وصولهم قصر الرئاسة الأفغانى

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها لعناصر من حركة طالبان الأفغانية داخل القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بالتزامن مع استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان.

ورغم أن حركة طالبان الأفغانية استولت على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية «كابول» بعد مغادرة الرئيس الأفغاني، أشرف غني البلاد، إلا أن هذه الصورة تحديدًا ملتقطة قبل أشهر خلال مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو.

ويظهر في الصورة المتداولة رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية الملا عبدالغني برادر، وإلى جانبه ثلاثة عناصر من حركة طالبان الأفغانية، حيث علق ناشرو الصورة بالقول: «وصول طالبان إلى القصر الرئاسي في كابول لتسلم السلطة».

الصورة المتداولة انتشرت في 15 أغسطس

وبدأ انتشار هذه الصورة المتداولة في 15 أغسطس 2021 باللغة العربية وبلغات أخرى، بالتزامن مع وصول حركة طالبان الأفغانية إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول بعد هجوم واسع النطاق بدأ في شهر مايو الماضي مستغلة انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث استولت الحركة على القصر الرئاسي من دون مقاومة، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وبعد سقوط العاصمة الأفغانية «كابول»، احتشد الآلاف من الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان من أجل مغادرة البلاد، فيما عملت الدول الغربية على إجلاء رعاياها، لكن هذه الصورة المتداولة لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث إن الصورة وزعتها وكالة «فرانس برس» الفرنسية في 18 مارس 2021 أي قبل أربعة أشهر من سقوط أفغانستان بأيدي حركة طالبان الأفغانية.

ويظهر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبدالغني برادر وإلى جانبه أعضاء من وفد حركة طالبان خلال مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو عقد آنذاك للبحث في تشكيل إدارة انتقالية قبل انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان.