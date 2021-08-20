«القومي للحضارة»: كل السفراء زارونا.. والإقبال شديد رغم جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن الإقبال على المتحف يعد مُرضيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن 25 ألف شخص زاروا المتحف في يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل شهر رمضان.

إقبال شديد من كل الفئات

وأضاف غنيم، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «الإقبال شديد على المتحف من كل فئات الشعب المصري، هناك مواطنون جاءوا إلينا من محافظات مختلفة ورحلات مدارس حكومية وأجنبية وكبار السن، وهناك سياح يزورون الغردقة وشرم الشيخ يأتون إلينا، وكل السفراء جاءوا إلينا وأبدوا اهتمامهم بالتعاون معنا».

لدينا معامل ومراكز ترميم عالمية

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للمتحف القومي للحضارة المصرية: «لدينا معامل ومراكز ترميم تضاهي أفضل مراكز ترميم في العالم، ولدينا بعض الأجهزة ليست موجودة إلا في متحفي اللوفر وأبو ظبي، وبالتالي فإن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا على الإطلاق في إظهار هذا المشروع القومي للنور بمختلف الأنشطة».

مساحة شاسعة وتمويل مصري خالص

وأردف أن مساحة المتحف شاسعة، وكان حجم الاستثمارات التي جرى ضخها لإتمام أعماله كبيرا: «لم نعتمد على القروض في تمويل المتحف، فقد تكفلت الحكومة المصرية بالأمر كاملا، إلا بعض التمويل من هيئة اليونيسكو العالمية».

وأوضح أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كان مدير هذا المتحف، وبالتالي فقد كان يعلم أهميته وسعى كثيرا إلى جلب الأموال اللازمة لإنهاء هذا المشروع.