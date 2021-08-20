فرصة للمهندسين.. برنامج مجاني لرقمنة الصناعة بالإنتاج الحربي «الشروط»

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، عن توفير 200 فرصة تدريبية مجانية لتأهيل شباب المهندسين النقابيين من جميع المحافظات لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، وذلك في عدة برامج تدريبية.

رقمنة الصناعة

وأشارت نقابة المهندسين في إعلانها، إلى أن ذلك سيتم في البرامج التدريبية التالية:

1- برنامج التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات SCADA SYSTEMS

2- برنامج التنفيذ الرقمي للتصنيع MES.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المهندسين لحضور التدريب فقد تضمنت الآتي:

1- أن يكونوا من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات ( كهرباء - ميكانيكا – ميكاترونيكس) .

2- أن يكون المرشح يعمل بإحدى الوظائف الإنتاجية أو الصيانة أو الجودة.

3- الحد الأدنى لسنوات الخبرة لا تقل عن سنة في التخصص.

4- السن لا يزيد على 45 سنة في 2021/07/01.

5- توافر مهارات الحاسب الرئيسية.

6- إجادة اللغة الإنجليزية لضمان التحصيل الجيد والاستفادة بأكبر قدر من المادة العلمية.

7 - موافقة كتابية من جهة العمل لحضور فترة التدريب لعدم السماح بالغياب في فترة التدريب نهائيًا وإلا سيتم إلغاء التدريب للمهندس.

مواعيد التدريب

وفيما يتعلق بمواعيد التدريب فقد أكدت نقابة المهندسين أنه من المقرر أن يبدأ التدريب خلال شهر نوفمبر 2021 بدءا من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام تدريبية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا.

مقر التدريب

ويقع مقر التدريب في قطاع التدريب لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام محافظة القاهرة، وقالت النقابة إن تنطبق عليه الشروط فليتقدم بتعبئة النموذج، على أن يتم تأكيد القبول للمرشحين قبل انطلاق التدريب على البريد الإلكتروني المسجل بالنموذج.

محاضرات مجانية للهندسة المدنية

من ناحية أخرى، أعلنت شعبة الهندسة المدنية عن تدشين عدد من المحاضرات المجانية بدءًا من السبت 28 أغسطس الجاري في عدة مجالات والتي شملت 6 موضوعات هي:

1- هندسة الطرق والمطارات.

2- إدارة مشروعات التشييد.

3- هندسة الكباري وتصميم المنشآت المعدنية.

4- تصميم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

5- تصميم منشآت الري والصرف.

6- هندسة المساحة والجيوتقنية.