كيف تتعاقد على وصلة مياه منزلية وتجارية أو صناعية؟.. اعرف الخطوات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، الإجراءات والمستندات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن للتعاقد على وصلة منزلية أو إنشائية أو «تجارية - صناعية - سياحية».

المستندات المطلوبة للتعاقد على وصلة منزلية

وقالت الشركة إنه يحق للمواطن التقدم بطلب لإنشاء وصلة منزلية بغرض استخدام المياه للاستهلاك الآدمي ومحاسبته بالفئة المقررة ويلتزم المشترك بتقديم المستندات الآتية:

- طلب توصيل المياه «مجاني بالفرع بالتابع».

- مستند ملكية الأرض «حق الانتفاع - الإيجار».

- ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل.

التزام العميل بسداد قيمة مقابل المعاينة للموقع

وأضافت الشركة أن العميل ملتزم حال التقدم بمستندات التوصيل لوصلة منزلية بسداد قيمة مقابل المعاينة للموقع «قيمتها لا ترد» وإحضار كل مستلزمات التوصيل حال عدم توافرها بالشركة بعد مراجعة الجانب الفني بالفرع التابع للمواصفات المطلوبة وتماشيها والمعايير الفنية واتخاذه إجراءات استصدار تصاريح الحفر وتحمله لكل التكاليف المترتبة على ذلك، لافتا إلى التزام الشركة بالإشراف على التركيب لخطوط التوصيل وتركيب العداد بمعرفتها.

المستندات المطلوبة للتعاقد لوصلة إنشائية

وأوضحت الشركة أنه يحق للشخص «الطبيعي- الاعتباري» التقدم بطلب لإنشاء وصلة إنشائية بغرض استخدام المياه في أعمال البناء ومحاسبته بالفئة الإنشائية لحين الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ثم تقدمه بطلب لتحويل الوصلة الإنشائية إلى وصلة منزلية أو تجارية على أن يلتزم المشترك بتقديم المستندات التالية:

- طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع)- مستند ملكية الأرض «حق الانتفاع - الإيجار»- ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية- صورة بطاقة الرقم القومي- «توكيل - تفويض» صادر من الأشخاص الاعتبارية «شركات – مصانع»- ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل.

المستندات المطلوبة للتعاقد لوصلة «تجارية - صناعية - سياحية»

وحددت الشركة المستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن لتركيب وصلة مياه لأغراض تجارية أو صناعية ومحاسبته بالفئة المقررة وهي كالتالي:

- طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع)- مستند ملكية الأرض / حق الانتفاع / الإيجار- ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية- صورة بطاقة الرقم القومي- «توكيل - تفويض» صادر من الأشخاص الاعتبارية «شركات – مصانع»- ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل.