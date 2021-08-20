نائب «التنسيقية»: مبادرة «تنفيذي» تستهدف تنمية مهارات القيادات الشابة

قال علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة «تنفيذي»، إن المبادرة تستهدف تنمية المهارات التنفيذية والإدارية للشاب ومواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة. وأضاف «مصطفى»، في بيان له، أنه قام على مدار يومين بإلقاء محاضرتين عن بناء «فرق العمل الفعالة» لقطاع الحوكمة والعلاقات وشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أن المحاضرتين استهدفتا النقاط الأساسية كنواة لما نصبو إليه من قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة التغيير في الجمهورية الجديدة، ومنها متطلبات القيادة، وكيفية بناء فرق العمل الفعالة، وما هي احتياجات أعضاء فرق العمل من القيادة، وكيفية تلبيتها.

إطلاق مبادرة «تنفيذي»

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التفكير في إطلاق مبادرة «تنفيذي» جاء انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه، موضحا أن البرنامج سيعتمد على حصيلة الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبها على مدار أكثر من 17 سنة.

ووجه علاء مصطفى الشكر لوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيادة جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشؤون الادارية، وأحمد وحيد أبو شادي رئيس قطاع الحوكمة والعلاقات العامة وشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة، على حسن الاستقبال والضيافة، وإتاحه الفرصة، وتوفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للحضور.

إعداد جيل من الشباب التنفيذي بمهارات قيادية

يذكر أن مبادرة «تنفيذي»، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.