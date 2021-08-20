تفاصيل سطو مسلح على سيارة نقل بالطريق الإقليمي

كشفت تحريات الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل جريمة سطو على الطريق الإقليمي بالجيزة، وإفراغ حمولة سيارة نقل من الزلط وسط الطريق، وإعاقة حركة المرور.

وتبين تعطل السيارة النقل، وهجوم 3 مسلحين عليها، وتهديد السائق والتباع، وسرقة السيارة ومبلغ مالي، حيث وقعت الجريمة قبل يومين أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الشيخ زايد، عندما تعطلت سيارة نقل بمقطورة محملة بالزلط أعلى الطريق، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، وقف التباع والسائق على الطريق، لطلب المساعدة من السيارات العابرة، مرت ساعة حتى اقتربت سيارة ملاكي، نزل منها 3 أشخاص، وتوجهوا للسيارة عارضين المساعدة.

التحريات كشفت أن المتهمين غافلوا السائق والتباع، وهددوهما بسلاح ناري، ثم سرقوا مبلغا ماليا وهاتفين محمولين، ثم فصلوا المقطورة عن السيارة، وأفرغوا الحمولة وفروا بها هاربين.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (سائق وتباع مقيمان بالغربية) بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول (نقل بمقطورة مُحملة بالزلط) أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم لانفجار الإطار الخلفى للمقطورة، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي «لم يحددا رقمها» وهددوهما بسلاح ناري وأسلحة بيضاء واستولوا على (مبلغ مالي - هاتفين محمولين) ثم فصلوا المقطورة وفرغوا حمولة السيارة النقل بالطريق ولاذوا هاربين بالسيارتين (النقل- الملاكي).

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص مقيمين بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع أمن المنوفية وضبطهم وبحوزتهم (فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض - السيارة المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتفين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام، وإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبيعهم السيارة المستولى عليها لعميلهم (سائق - مقيم بالمنيا «سيئ النية») وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط الأخير والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة نظير مبلغ مالي.