إصابة 13 مواطنا في حوادث متفرقة بالساحل الشمالي

أصيب 13 مواطنا باصابات متفرقة في 5 حوادث متفرقة، بنطاق محافظة مطروح، خلال الساعات الأخيرة، وجرى نقل جميع المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات المختصة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مستشفى الضبعة يستقبل 8 مصابين

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 8 مواطنين مصابين في 3 حوادث متفرقة، من بينها سقوط عامل عامل من أعلى سيارة نقل نقل، فضلا عن حادث تصادم سيارتين أمام قرية غزالة بالساحل الشمالي، أسفر عن إصابة 6 مواطنين جرى إخضاعهم للرعاية الطبية بالمستشفى.

إصابة 2 على طريق مطروح والساحل الشمالي

كما استقبل ذات المستشفى الضبعة محمد كامل أحمد عجاج، 30 سنة من البحيرة، مصاب بجرح قطعى بالقدم اليسرى، وجرح بفروة الرأس وكدمه بالصدر، بعد أن صدمته سيارة أمام قرية سوانى جابر في الضبعة على طريق «مطروح - الإسكندرية»، .

فيما استقبل مستشفى الحمام المركزى «رانيا حسن على السيد»، 37 سنة من الإسكندرية إثر سقوط على الأرض بقرية مينا السياحية في الساحل الشمالي أدى إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وجارى عمل الفحوصات اللازمة.

4 مصابين في حادث تصادم في الساحل الشمالي

واستقبلت مستشفى العلمين 4 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أمام قرية «استيلا هايتس»، السياحية في اتجاه مرسى مطروح والمصابين هم: «جابر عبدالوهاب طلب 30 سنه من بني سويف مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وصبري خلف جابر 30 سنة من سوهاج مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد فرج اسماعيل 47 سنه من البحيره مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد حسن محمد علي 36 سنه من القاهره مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقيه والزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».