مصرع 4 وإصابة 34 آخرين في حوادث طرق بالمحافظات

شهدت محافظات مصر، 5 حوادث طرق في 5 محافظات «البحيرة، الدقهلية، قنا، بني سويف، بورسعيد»، أمس، راح ضحيتهم 4 أشخاص، وأصيب 34 آخرين، بينهم شاب توفي في انقلاب سيارة أثناء حفل زفاف بالبحيرة، وأصيب شخصان، كما لقي عاملان مصرعهما في الدقهلية وأصيب أخر في تصادم دراجتين ناريتين، وتفي شخص في قنا وأصيب 4 آخرين، فيما سجل حادث بني سويف أكبر عدد من المصابين حيث أصيب 14 شخصا كما أصيب 13 شخصا، بينهم 8 أطفال في حادث ببورسعيد.

فرح يتحول إلي مأتم في البحيرة

وتحول فرح إلي مأتم عندما لقي شاب يدعي حامد محمود صفار، 30 سنة، مصرعه خلال موكب حفل زفاف عروسين بالقرب من مدخل قرية المجد، مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، فيما أصيب اثنين آخرين .

تصادم دراجتين يتحول إلي كارثة في الدقهلية

وتحول حادث تصادم دراجتين ناريتين في الدقهلية إلي كارثة عندما لقي شخصان مصرعهما كانا يستقلان دراجة نارية فيما أصيب آخر بإصابات خطيرة علي طريق ظفر بقرية تمي الأمديد.

إصابة 14 في تصادم ميكروباص وملاكي

وشهدت محافظة الجيزة، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 14 شخص بإصابات مختلفة، علي الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي، فيما لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 أخرين في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل، بالطريق الصحراوي في قنا.

انقلاب ميكروباص وإصابة 13 في بورسعيد

وفي طريق بحر البقر بمحافظة بورسعيد تسبب انقلاب سيارة ميكروباص في إصابة 13 شخصًا، بينهم 8 أطفال، على طريق «بورسعيد - الدقهلية» بمنطقة كوبري شادر عزام.