هشام وهبة: ارتفاع نسب الحجوزات بالملاهي الليلية إلى 95% منذ عيد الأضحى

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب حجوزات المواطنين والسياح بمسارح المنوعات «الملاهى الليلية والديسكوهات» منذ إعادة افتتاحها قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، تجاوزت الـ95% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة، لاستقبال الرواد، المقررة بـ70% من السعة الاستيعابية للمنشآت السياحية، لافتا إلى أن تلك المنشآت ظلت مغلقة لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا «كوفيد19».

الديسكوهات ومسارح المنوعات حول كورنيش النيل الأكثر إشغالا

وأضاف لـ«الوطن» أن الملاهي الليلية والديسكوهات الموجودة حول كورنيش النيل وفي منطقة الزمالك ووسط البلد والهرم هي الأكثر إقبالا من الرواد على التواجد بها، لافتا إلى أن تلك المنشآت تقدم فقرات غنائية وفنية إلى جانب تقديمها المأكولات والمشروبات، موضحا أن ملاك تلك المنشآت تعرضوا لخسائر مالية كبيرة جراء إغلاقها منذ مارس من العام الماضي حتى يوليو الماضي.

تحسن كبير في إقبال المواطنين على تناول الطعام بالمطاعم السياحية

وأوضح وهبة أن إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بصرامة داخل المنشآت والمطاعم السياحية، فضلا عن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن بعض المطاعم حققت خلال بعض الأسابيع نسب إشغال اقتربت من 100% من النسبة التي قررتها وزارة السياح لتواجد الرواد داخل المطاعم السياحية، المقدرة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة أرجأت حاليا المطالبة بعودة تقديم الشيشة بالمنشآت والكافيتريات السياحية وترك تقرير مصيرها للجنة الوزارية لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتايع بأن الغرفة قررت أيضا تأجيل المطالبة بمد مواعيد عمل المطاعم السياحية حتى الثالثة أو الرابعة فجرا تاركة ذلك أيضا للجهات المعنية.