كيفية استخرج بيان نجاح الشهادة الإعدادية إلكترونيا لطلاب الدور الثاني

مع انتهاء الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021، يبحث كثير من الطلاب، وكذلك أولياء الأمور، عن كيفية الحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية إلكترونيا، حتى لا يضطرون إلى الذهاب للمدرسة في ظل زيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد 19».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على بيان نجاح الشهادة الاعدادية إلكترونيا، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية إلكترونيا

في البداية يجب فتح الموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة من هنــا، وإدخال البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية.

ثانيا يتم تقديم عدد من المستندات كحوالة الطالب، وحوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية، وحوالة طابع تعليمي، ونموذج طلب.

للحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية يشترط أن يكون طالبًا والحد الأدنى 15 سنة.

يحصل الطالب على بيان نجاح الشهادة الإعدادية في اليوم التالي لتقديم الطلب.

كيفية الحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية من الإدارة التعليمية

يتوجه ولي الأمر إلى مكتب بريد تابع للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية، ويطلب من الموظف، عمل حوالة بريدية قدرها 38 جنيها باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ويقوم الطالب بسداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية، وشراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

بعد الانتهاء من خطوة مكتب البريد، يتوجه ولي الأمر إلى الإدارة التابع لها مدرسة الطالب وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات، وسوف يطلب من ولي الأمر كتابة طلب وانتظار رسالة تفيد بموعد استلام بيان النجاح، ويكون خلال يومين من تقديم الطلب.

أوراق تقديم طلاب الشهادة الإعدادية للثانوية العامة

في الخطوة الأولى يتم سحب واستخراج بيان النجاح.

يقوم بسحب الملف من المدرسة التابع لها الطالب

يسلم ولي الأمر الملف إلى المدرسة الثانوية بعد ظهور نتيجة التنسيق.

الأوراق المطلوبة في ملف التقديم للثانوية العامة