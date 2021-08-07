لطلاب الشهادة الإعدادية.. الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية، خلال الفترة المقبلة، للتقديم لمرحلة تعليمية جديدة، وهي الثانوية، سواء العامة أو الفنية، للعام الدراسي المقبل، ويبحث كثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لتلك المرحلة، بعد إعلان المديريات التعليمية عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في مجال التعليم، المستندات المطلوبة، وخطوات استخراج بيان النجاح، وذلك استعدادًا للتقديم في المرحلة الثانوية العامة، وذلك في السطور التالية:

المستندات المطلوبة للتقديم للثانوية العامة

بعد استخراج ولي الأمر لبيان النجاح، يقوم بسحب الملف من المدرسة التابع لها الطالب، والتقديم يكون إلكترونيًا، وبعد ظهور النتيجة يسلم ولي الأمر الملف إلى المدرسة الثانوية بعد ظهور نتيجة التنسيق، ويجب أن يتضمن ملف الطالب المستندات الآتية:

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

- شهادة الإعدادية من المدرسة أو بيان النجاح.

- 8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة طبق الأصل من بطاقة ولي الأمر، بشرط أن تكون سارية.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

خطوات الحصول على بيان نجاح طلاب الشهادة الإعدادية

وحتى يتمكن الطالب من الحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- في البداية يجب التوجه إلى مكتب بريد تابع للإدارة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- يطلب ولي الأمر من الموظف، عمل حوالة بريدية قدرها 38 جنيها باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ويقوم الطالب بسداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية.

- يحتاج ولي الأمر لشراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

- يجب على ولي الأمر التأكد من كتابة اسم الطالب رباعي وبطريقة صحيحة في الحوالة البريدية.

- يتوجه ولي الأمر إلى الإدارة التابع لها مدرسة الطالب وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات.

- سوف يطلب من ولي الأمر كتابة طلب وانتظار رسالة تفيد بموعد استلام بيان النجاح، ويكون خلال يومين من تقديم الطلب.