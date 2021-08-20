الزراعة تحذر من الإفراط في البوتاسيوم: تسبب مشكلة بالإخصاب

علق الدكتور محمد فهيم ، رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، على سعي الوزارة إلى إضافة البوتاسيوم إلى زراعات الخضر والفاكهة، موضحًا أن مصر تصدر نحو 5 مليار كيلو فواكه وخضراوات إلى الدول الأخرى معظمها من الدول المتقدمة، إذ إن هناك إشادة واسعة بالمنتج المصري، كما يعتمد المزارع على البوتاسيوم في إنتاجه الزراعي كون سعره في المتناول، وحذر من استخدامه بشكل مفرط فيه لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى وقف الكالسيوم والفوسفور، ما يؤدي إلى جفاف حواف الأوراق، ومشكلة في الإخصاب وحجم الثمار.

تصدير عالي الجودة للمنتجات الزراعية المصرية

وأضاف فهيم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «المناطق التي تصدر للخارج هي نفسها التي تنتج للسوق المحلي.. نفس اللي بنصدره بره هو اللي موجود في السوق المحلي»، موضحًا أن معظم الزراعات المصرية ذات جودة عالية جدًا، رغم مشكلات الإنتاج الزراعي بسبب ندرة المياه والأراضي الزراعية والتكلفة العالية للإنتاج.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي صمد بشكل كبير في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن النباتات تحتاج إلى عناصر كثيرة بشكل مستمر، حيث إن المزارع المصري اعتاد على رعاية إنتاجه، ويعتمد على البوتاسيوم كونه فارس الإنتاج الزراعي، وهناك أكثر من مصدر له مثل برومات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم، حيث يحتاجه النبات في عملية الإخصاب، من أجل تجنب المشكلات والتشوهات التي قد يتعرض لها النبات.

وشدد على أهمية النيتروجين، حيث يحتاجه النبات في المرحلة الأولى لبناء الجسم، مثل الأوراق والأغصان والأوراق، كما يبني المادة الخضراء للنبات، لكن يجب عدم استخدامه - أو أي عنصر غذائي آخر- بشكل مبالغ فيه تجنبًا لأي ضرر.