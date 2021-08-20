وفد «التنسيقية» يزور الهيئة العربية للتصنيع

زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونوابها بمجلسي النواب والشيوخ، مقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من وحداتها، ومنها مصنع الإلكترونيات، والشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، وكان في استقبالهم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الذي رحب بالزيارة، وفتح حوارا مفتوحا مع الوفد.

تأتي زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، في إطار الزيارات التي تحرص التنسيقية على القيام بها بين الحين والآخر.

وفد التنسيقية يزور االشركة العربية لصناعات السيارات‎

وقال التراس، في كلمته، إن الهيئة العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة في مصر بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مضيفًا أن تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي، كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة وعربات نقل الأموال ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

‎وخلال الزيارة، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى وصول أحدث ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، التي تعمل بنظام التحكم الرقمي، إلى مصنع سيماف، لافتا إلى أن الماكينة تعد أول ماكينة في الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم، التي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل، لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية.‎

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

كما تحدث «التراس» عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلًا: «تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وهي المبادرة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، التي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية.‎

وأضاف أن «العربية للتصنيع» أنشأت مصنع 30 يونيو لمواسير البولي إيثيلين بمختلف أقطارها ووصلاتها، التي تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع.

‎وأبدى وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعجابه بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب تصنيع محلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع.

الماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب

كما توجه وفد التنسيقية لتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، حيث تفقد المعامل الحديثة التي تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللازمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية، علاوة على نموذج حي لمصنع ذكي متكامل، مما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات، بما يحقق تحولا رقميا آمنا يستهدف عائدا أفضل على الاستثمار، ورفع كفاءة الإنتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق المكون المحلي.

وتوجه الوفد لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، وتفقدوا خطوط إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة، التي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

وضم وفد «التنسيقية» من أعضاء مجلس النواب كل من: عمرو درويش ونشوى الشريف ومحمد إسماعيل ومحمود بدر وإيمان الألفي ومنال هلال، ومن نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ كل من: محمد عزمي ومحمد فريد ومحمد عمارة ومحمود القط ومحمود تركي وأحمد قناوي وأحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كل من أسامة بديع ومعتز عبد الله وعلي قاعود وحسن ضوة.