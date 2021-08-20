التنمية المحلية: وفرنا 75% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة ، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على تكامل المشروعات في مختلف القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» وجرى تخصيص الأراضي بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، موضحا أنه كان مطلوبا من الوزارة توفير 5415 قطعة أرض للمشروعات، جرى توفير 75% من هذه الأراضي بالفعل في الريف، رغم أن الأراضي في الريف نادرة.

الدولة تقبل تبرعات المواطنين لمبادرة «حياة كريمة»

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مشروعات مصر» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن الدولة قبلت التبرعات من المواطنين لإقامة المشروعات التنموية في ظل مساهمة المواطن خاصة أن الخدمة مقدمة للمواطن وتعود عليه بالنفع.

اجتماع «شعراوي» مع 18 محافظا للإسراع في تنفيذ بخطط «حياة كريمة»

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتمع مع 18 محافظا وعدد من الهيئات المختلفة لمتابعة توفير الأراضي، موضحا أن الاجتماع جرى خلاله عرض الموقف التنفيذي مع التأكيد على عدم تبوير الأراضي الزراعية عدا الأراضي التي سيجري تخصيصها لمشروعات الصرف الصحي والمشروعات الخدمية والتنموية التي ستخدم الريف المصري.

إقامة مناطق حرفية في قرى مبادرة «حياة كريمة»

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة عازمة على إقامة مناطق حرفية في القرى المستهدفة من أجل تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» مع إقامة الخدمات المتكاملة في المناطق المستهدفة.

السيسي يطلق مبادرة «حياة كريمة»

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» في عام 2019، من أجل مساعدة القرى الأكثر احتياجا التي سيستفيد منها نحو 58 مليون مواطن مصري، حيث سيجري توفير صرف صحي وكهرباء ومرافق وطرق وسجلات مدنية.