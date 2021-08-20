صناع الخير: 50% إنجاز في بعض قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة استهدفت تطوير أكثر من 1400 قرية، من خلال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء بعض المباني والمجمعات الخدمية في الوحدات المحلية، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز في بعض القرى تخطت حاجز الـ50%.

الانتهاء من مشروعات حياة كريمة خلال 3 سنوات

وأضاف زمزم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «في غضون 3 سنوات سنكون انتهينا من تطوير البنى الأساسية والتحتية والخدمات الحكومية ومشروع سكن كريم وبعض مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتدخلات الطبية التي تطورت بشكل يومي من خلال قوافل من وزارة الصحة والمجتمع المدني، وهناك تنسيق جهود بين الأجهزة الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني لخدمة أهالي كل الريف المصري».

المؤسسة تستهدف العمالة غير منتظمة

وتابع، بأن المؤسسة تستهدف العمالة غير منتظمة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «سنزورهم بقوافل موسعة بأكثر من تخصص طبي في جميع المشروعات القومية، ومستمرون في باقي المشروعات القومية».

وأكد، أن الدولة المصرية أتاحت نحو 5 ملايين فرصة عمل للعمالة الوافدة من الخارج، وذلك في المشروعات القومية، منوها بأن الدولة تستهدف ما يقرب من 100 ألف عامل ما بين الكشف والفحص والاطمئنان على صحتهم، حيث جرى التواصل مع عمد القرى لإتاحة فرص عمل لأبناء القرى من العمالة غير منتظمة.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف المسح المعلوماتي لكل الفئات العمرية للعمالة غير المنتظمة قبل انطلاق القوافل الطبية بنحو أسبوع، حيث يتم تحديد الأعمار وأكثر المشكلات الصحية التي يعانون منها، وبناء على هذا الرصد تتحرك القافلة بالتخصصات المطلوبة.