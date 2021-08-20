«حياة كريمة» بالشرقية تنهي معاناة الأهالي مع استخراج الأوراق الحكومية

على مشارف قرية «قهبونة» التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، يرتفع صوت آلات الحفر والعمال المنتشرين في موقع بناء مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة الجديد ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، ورغم ارتفاع حرارة الجو بالمحافظة ، يلحظ السائرون على الطريق السريع حماسهم لإنجاز المبنى الذي طال انتظاره لينقذ الأهالي من معاناة طالت معهم سنوات طوال.

معاناة استخراج البطاقات الشخصية والقيد العائلي

في السنوات الماضية كان استخراج شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية والقيد العائلي يمثل عبئا ثقيلا على أهالي القرية، حيث يقطعون مسافات طويلة إلى المركز، ويتكبدون أموالا ويستنزفون وقتًا ضائعًا من يومهم للحصول على الأوراق المطلوبة، لعدم إتاحة تلك الإجراءات في قريتهم، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأول مجمع خدمات حكومية متكاملة هناك.

خدمات حكومية متنوعة يتيحها المجمع الحكومي المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة، ليتمكن الأهالي من استخراج شهادات المواليد الجدد وبطاقات التموين وأوراق المعاملات البريدية والمعاشات التابعة للتضامن في غضون ساعة أو أقل، حيث يضم المبنى ممثلي وزارات وجهات عدة كالتضامن والتموين والسجل المدني ومكتب الصحة وهيئة البريد المصري، ومن هنا ينطلق حلم الأهالي في حياة كريمة دون معاناة.

معاناة استخراج شهادات الميلاد

في الوقت السابق عانى «علي عبد الرؤوف»، أحد شباب قرية قهبونة، من إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وشهادات ميلاد أطفاله الثلاثة: «كنت باخد يوم مخصوص إجازة من الشغل عشان أروح للمركز أطلعها دلوقتي مش هحتاج المشاوير دي كلها»، فضلا عن الزحام هناك نتيجة توافد الأهالي من مختلف القرى لاستخراج الأوراق المطلوبة.

توقع الشاب الثلاثيني اختفاء تلك المعاناة السابق وصفها، وبحسب روايته لـ«الوطن»، لن يتكرر مشهد الزحام أمام المصالح الحكومية في المركز، وسوف تزول معاناتهم مع الطريق للوصل إلى المركز لاستخراج الأوراق المطلوبة.