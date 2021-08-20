إحباط محاولة تهريب حلوى مطعمة بالمخدرات بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، وعدد من أكياس الحلوى المطعمة بالمخدرات، بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقفت نورا السيد عبد الحميد، مأمور الجمرك، المعينة على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب الأجانب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي. وبتمرير حقيبة يده «الهاندباج» على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد محمد عبد العليم، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كمية من الأكياس والحلويات.

وقام عمرو عطية، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبة يدويا، فأسفر التفتيش عن ضبط 20 قطعة من أكياس الحلويات والكيك والمصاصات المطعمة بمخدر الماريجوانا.

وفي محاولة أحباط التهريب الثانية، تم ضبط راكب آخر بحوزته سلاح أبيض محظور حيازته وذلك بواسطة كل من عمرو عطية ونورا السيد عبد الحميد وخالد عبد الرحمن ومحمد دهشان.

وقرر هاشم مصطفى هاشم، مدير الإدارة الرابعة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 103 و106 ضد الراكبين، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين إلى النيابة المختصة.