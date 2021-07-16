جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب بعض المخدرات والأسلحة البيضاء

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة، محاولة تهريب بعض المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء وعصا شرطية.

الجمارك تضبط محاولة تهريب بعض المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة على الطائر ة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

ضبط كمية من نبات وبذور الماريجوانا

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات وبذور الماريجوانا أخفاها في كيس داخل علبة جل وفي قفازات بلاستيكية وسجائر ملفوفة بها مخدر الماريجوانا بإجمالي 10 بذور و13 سيجارة وسيجار و1 كيس شفاف به نبات الماريجوانا و1 برطمان بداخله 5 قطع حلوى تحتوي على مواد مخدرة كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وعصا معدنية من التي تستخدمها الجهات الشرطية أفاد المقدم شريف مصطفى من إدارة شرطة المفرقعات بالمطار أنها محظورة.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 85 لسنة 2020 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.