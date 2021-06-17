إحباط محاولة تهريب 6 كيلو من بذور «ماريجوانا» المخدرة بمطار شرم الشيخ

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبدالنبي مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكبة برازيلية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت

جاء ذلك صباح اليوم، خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط TK 0698 التركية القادمة من إسطنبول، حيث اشتبه عمرو مبروك مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة برازيلية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - إسطنبول - شرم الشيخ؛ نظرا لارتباكها .

فحص أمتعة الراكبة

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي مأمور الفحص، تحت إشراف أحمد حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد أحمد الخولي وعبدالمجيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب، بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي؛ لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة، وتبين وجود 6.2 كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في أكياس بين طيات الملابس.

تحريز المضبوطات وتحرير محضر

وجرى تشكيل لجنة تضم كلًا من محمد حنفي، وأحمد محمد عادل مدير إدارة الأمن وربيع أحمد، لتحريز المضبوطات .

وقرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ( 13) لسنة 2021، بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.