قصة نجاح «خراط» في مخبز أصبح مهندس برمجيات: «اتعلموا ألماني»

روى المهندس سامح الشيخ، قصة نجاحه، وتحوله من شاب حاصل على «دبلوم صنايع» وعامل في مخبز إلى مهندس برمجيات في أكبر شركة برمجة في العالم، موضحًا أنه لم يستطع الالتحاق بالثانوية العامة بسبب درجة واحدة، وقرر أن يلتحق بالثانوية الصناعية ويجتهد، ويحصل على معادلة ثم يُكمل طريقه إلى حلم الهندسة، ولكنه لم يحصل على المجموع المناسب أيضًا، فلم يكن أمامه طريق إلا أن يتعلم مهنة ليقتات منها، فتعلم مهنة صناعة الخبز في أحد الأفران، ولكن حلمه ظل حيًا بداخله.

التحول إلى مهندس برمجيات

وقال «الشيخ»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، إنه قرر إعادة تعليمه مرة أخرى، بينما كان يعمل «خرّاط» في الفرن (وهو الشخص الذي يقطع العجين إلى قطع صغيرة في حجم الرغيف)، وبعدها عمل «كول سنتر» في إحدى الشركات، والتحق بكلية الألسن، وتعلم اللغة الألمانية، ثم عمل في أكبر شركة برمجيات في العالم.

وشدد على أنه عندما تعرض للإحباط في نهاية مرحلة الإعدادية تلقى دعمًا كبيرًا من والده، والذي قال له: «لو عايز تتعلم أنا معاك»، ويجب على كل الآباء والأمهات أن يدعموا أبنائهم، مضيفًا: «أنا كنت فاشل ووالدي دعمني، وأصبحت حاليًا أستطيع التعامل مع كل الناس من الغفير إلى الوزير».

أزمة الناجحين في مصر

وأضاف أن «أزمة مصر في الناس الناجحة، وإنه محدش بينصح حد، وكل واحد بيقول يلا نفسي، والبلد دلوقتي بلد العلم مش الفهلوة، وأزمة فيروس كورونا أثبتت للجميع أن العلم هو اللي جاي»، موضحًا أنه ساعد 5 أشخاص، وينصح كل الناس بأن يتعلموا اللغة الألمانية لأنها سوف تفتح أبواب عمل لهم.

لماذا الألماني؟

وأكد: «لماذا أنصح الناس بتعلم اللغة الألمانية؟ لأن الليمون وصل في فترة إلى 100 جنيه عشان كان نادر، والألماني تعليم نادر وأقل راتب لمن يتحدث الألمانية 12 ألف جنيه، والشركات الأجنبية ترغب دائمًا في تعيين من يتحدثون اللغات الأجنبية».