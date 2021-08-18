«اتخذت طبيبة أطفال قدوة لها».. قصة نجاح إحدى أوائل الثانوية بشمال سيناء

«تعلَّق قلبها بها، وأحبتها منذ كانت صغيرة، فقد كانت ابنتي آية، حينما تمرض وهي صغيرة، كنا نأخذها لتتلقى العلاج بالإسماعيلية، فتعلقت طفلتي الصغيرة بالطبيبة، حتى أصبحت مثلها الأعلى، وكانت تقول دائما أتمنى أن أدخل الثانوية العامة علمى علوم، وأن أحصل على مجموع يمكننى من دخول كلية الطب لأكون مثل قدوتي الطبيبة مها شعبان طبيبة الأطفال»، هذا ما قاله سلامة مريزيق إبراهيم والد الطالبة «آية»، إحدى أوائل الثانوية العامة، متحدثا عن قصة نجاحها وتفوقها بعد أن رفعت رأسه باجتهادها وتمسكها بحلمها.

حصلت الطالبة آية سلامة مريزيق إبراهيم، علمي علوم على نسبة 93.41% بإدارة بئر العبد بشمال سيناء، وبهذا تحقق لها حلمها بدخول كلية الطب لتدنى النسب على مستوى الجمهورية هذا العام.

تقول «آية»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «والدي يعمل مهندسا بالثروة السمكية، وأمي ربة منزل، وهما بعد الله سبحانه وتعالى سندي في الحياة، فقد كانا يذللان لي الصعاب ويساعداني في المذاكرة كثيرا، فإن عدد ساعات المذاكرة كانت بحسب تهيئة المناخ العام لي في المنزل، وقد كان هادئا بصورة دائمة»، مضيفة: «كنت بعد الانتهاء من الدروس أبدأ المذاكرة، وهناك فضل لله كبير، كان يوفقني لأنني كنت أدعوه كثيرا، قبل المذاكرة وأقرأ القرآن».

وتتابع الطالبة آية: «لقد تعب أهلي كثيرا والمعلمون وحتى جيراني كانوا فعلا شايلين همي ودائما يدعو لي أنى أحقق حلمي، وأدخل كلية طب بشري وأكون طبيبة أطفال».

وتقول إن «عدد أفراد الأسرة 7 ومن أكثر الناس اللي ليها فضل عليا أمي، لقد كانت متحملة كل حاجة عني ومهتمة جدا، والدي تعب معى وأهلي جميعا»، واختتمت: «بقولها أريد أن أوجه رسالة أهم حاجة في الثانوية جهاد النفس والصبر والرضا بقدر الله، وأن تضع أمامك هدفا وتسعى لتحقيقه».