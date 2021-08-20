ضبط «أجنبي» قبل ترويج 12 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام بسوق العبور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول- وبحوزته 12 طن لحوم مُجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي (سجق – كفتة – برجر) معبأة داخل أكياس، داخل سيارة نقل بداخل سوق العبور بالقاهرة.

وبسؤاله أفاد باتفاقه مع أحد الأشخاص «محدد»، على نقلها من منطقة صناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى إحدى الثلاجات بسوق العبور بالقاهرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المسؤول عن المضبوطات، وصاحب الثلاجة المنقولة إليها.