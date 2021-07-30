لجنة السياحة تعدم 80 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى في مرسي مطروح

نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمنشآت السياحية بمرسي مطروح حملة مكبرة، اليوم، من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين والقوى العاملة، للتفتيش على عدد من المطاعم والمحال التجارية في مدينة مرسى طروح، أسفرت عن ضبط 80 كجم لحوم متنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وحررت الحملة 3 محاضر نظافة، بالإضافة إلى 3 إنذارات عقود عمل للعاملين، وترخيص مزاولة المهنة للعمال، وسلامة وصحة مهنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق للإطمئنان على المعروض من السلع الغذائية واللحوم.

إعدام 80 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحملة مطروح

وأعدمت الحملة جميع الكميات المضبوطة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وهي عبارة عن 80 كجم من اللحوم «لحوم شاورمة ولحوم مجمدة بالثلاجات، ولحوم مخصصه للشوى ودواجن».

تكثيف حملات على الأسواق والمطاعم في مطروح

ووجّه محافظ مطروح لجنة السياحة إلى مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية للإستهلاك الآدمي، وإستمرار جهود الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه جميع رؤساء مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية والصحة والتموين والطب البيطرى بزيادة عدد الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة الفنادق والمطاعم والكافتيريات والسوبر ماركت المنتشرة وسط المدن ومناطق المصيف والساحل الشمالي، ومراجعتها بشكل مستمر، وإتخاذ جميع الإجراءات القانوية ضد المخالفين لاشتراطات التراخيص، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحرير محاضر بالمخالفات، وإعدام جميع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في الحين من خلال اللجنة.