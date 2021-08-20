مصير «فكة» الحسابات الراكدة في البنوك.. تحركات خلال أيام

مع بدء تحركات البنوك، لتخيير العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة بين تنشيط حساباتهم أو إغلاقها خلال الأيام المقبلة، يُثار تساؤل حول مصير كسور الجنيهات الموجودة ببعض الحسابات لدى إقدام البنك على خيار غلق الحساب.

تنشيط وغلق الحسابات

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن»، إنهم ينتظرون قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لعملية تنشيط وغلق الحسابات، وتقرير مصير ما بها من «الفكة وبضعة جنيهات»، غير أنها رجحت الإبقاء على الحسابات منشطة لدى وجود أي أموال بها، مع الاتصال بالعميل وطلب تحديث بياناته تليفونياً لإبقاء الحساب منشطاً ودون اللجوء لغلقه.

تحذير العملاء

وبدأت البنوك المصرية الأسبوع الماضي تحركات غلق أو تنشيط الحسابات الراكدة رسمياً عبر إرسال رسائل للعملاء، تحثهم على تحديث بياناتهم في أقرب فرع، لمنع غلق الحساب، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الموجهة للبنوك عبر كتاب دوري الأسبوع قبل الماضي.

إخطار العملاء قبل إغلاق الحساب

وطلب البنك المركزي المصري، من البنوك العاملة في السوق المصرية، إخطار العملاء قبل 3 شهور من إغلاق الحساب الذي لم يجرِ عليه أي تحويل أو تلقي أو استعلام عن الرصيد.

وأوضحت مصادر، أن الحسابات الراكدة في البنوك «كبيرة» وهي ما تحتم اتخاذ قرار بشأنها الفترة المقبلة عبر فلترتها كي تعبر الحسابات النشطة القائمة التعبير الحقيقي عن قوة المتعاملين مع القطاع المصرفي عددياً.

وكانت البنوك قد تحركت بشكل رسمي لإغلاق أو تنشيط الحسابات الخاصة بالعملاء، من خلال إرسال رسالة نصية لكل عميل على تليفونه الشخصي، لزيارة أقرب فرع بنك له لتحديث البيانات الخاصة بحسابه البنكي.