المركزي يلزم البنوك بإخطار عملاء القوائم السلبية والسوداء بحذفهم منها

أعلن البنك المركزي، أنَّه أصدّر تعليمات بضرورة إخطار البنوك عملاءها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تمّ اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم.

القرار يستفيد منه 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد

وأضاف البنك المركزي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنَّ هذه التعليمات تهدف إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في أبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات والذي يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنَّ إلغاء حظر التعامل مع هؤلاء العملاء ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، وافق في أبريل الماضي، على إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أنَّه في ضوء القرار تمّ حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح.

وأوضح أنَّ ذلك يمكن هؤلاء العملاء من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وذكر أنَّ هذه التعليمات تأتي بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي سالف الذكر، وتشجيع الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك تحقيقاً لتوجهات الدولة.

وأضاف أنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة التي تأتي متسقة مع توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.