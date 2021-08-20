بايدن: الجسر الجوي لإجلاء الرعايا من أفغانستان الأكبر في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجسر الجوي الذي أقامه الجيش الأمريكي مع أفغانستان لإجلاء موظفي الولايات المتحدة الأمريكية، والمتعاونين معها من مطار كابول، هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ستفرض شروطًا على طالبان حتى تنال اعترافها.

وأضاف بايدن، في كلمة متلفزة، نقلتها صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية: «نراقب عن كثب أي هجمات إرهابية محتملة داخل مطار كابول أو قربه، ولدينا هناك 6 آلاف جندي في لتأمين عمليات الإجلاء».

وقال بايدن: «نحن على تواصل مع طالبان فيما يخص عمليات الإجلاء، وسنضع حدا لعشرين سنة من وجودنا في أفغانستان».

اتفاق على اجتماع لمجموعة السبع الأسبوع المقبل

وذكر الرئيس الأمريكي أنه اتصل بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واتفقا على عقد اجتماع لمجموعة السبع الأسبوع المقبل.

وقال بايدن: «أوضحنا لطالبان أن أي تهديد سيتم الرد عليه بقوة، ونتواصل معهم بشكل مستمر لضمان سلامة وصول المدنيين إلى المطار».

وأجلى الجيش الأمريكي 9000 شخص منذ 14 أغسطس، و 14000 منذ أواخر يوليو، ويوم الخميس الماضي، غادر 3000 على متن 16 رحلة.

إلغاء رسوم الإجلاء

ومع بقاء عشرات الآلاف في أفغانستان، اضطرت إدارة بايدن إلى التراجع عن الرسوم البالغة 2000 دولار (1469 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شخص جرى إجلاؤه حتى يوم الخميس.

وهدد السناتور ليندسي جراهام الرئيس بالمساءلة إذا ما تُرك حليف لأمريكا أو أفغاني في مطار كابول.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص الذين ينتظرون عمليات النقل الجوي من البلاد قبل الموعد النهائي المتفق عليه في 31 أغسطس، بعد سقوط أفغانستان في أيدي طالبان نهاية الأسبوع الماضي.