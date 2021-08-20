رئيس «الوثائق المؤمَّنة»: سنتعاون مع الدول الصديقة لإفادتها بقدراتنا

قال سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، إن للمجمع قدرات عملاقة تم شرحها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع في أبريل الماضي، مضيفا أنه سيتم التعاون مع الدول الصديقة من أجل إفادتها بقدرات المجمع، مشيرا إلى أن المجمع تخطى نسبة 24% من إنتاج العالم في هذا المجال.

المجمع يحظى بذاكرة تخزين عملاقة وقدرة على التعامل مع البنوك

وأضاف «العكاري» خلال استضافته في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المجمع يحظى بذاكرة تخزين عملاقة وقدرة على التعامل مع البنوك لتسهيل وسائل الدفع الحديثة الموجودة في الدول المختلفة لكي تصبح موجودة في مصر.

انطباع دولي عن المجمع

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة قائلا: «زارنا رئيس أكبر مؤسسة دولية مختصة في الوثائق المؤمَّنة والتي سجلت كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح وقالت إن المشروع الأحدث من نوعه خلال خبراتها منذ أكثر من 26 سنة، وإن ما رأته في المجمع يتفوق على دول في الاتحاد الأوروبي ودول مختلفة منفردة في التكنولوجيا، وهناك توجيه من الرئيس ليكون هناك استدامة لمواكبة التكنولوجيا المتلاحقة، ودورنا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة من خلال أبحاث شبابنا المتخصصين في هذا المجال».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي مجمع الوثائق المؤمنة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة في خطوة تستهدف حوكمة إصدار وثائق الدولة المختلفة بشكل إلكتروني متطور.