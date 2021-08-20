عفاف شعيب عن تصريحات حلا شيحة الأخيرة: «فترة وهتعدي»

علقت الفنانة عفاف شعيب، تعليقًا على التصريحات الأخيرة للفنانة حلا شيحة، التي حرمت فيها العمل بالفن، قائلة: «فترة وهتعدي، والله أعلم هترجع تاني ولا لأ، لكن حلا لذيذة وطيبة ودمها خفيف، وممثلة رقيقة حلوة، وكنت بحب وشها، فمعلش سيبوها يا جماعة.. كل واحد حر، هو إحنا هنموت مع بعض ولا كل واحد هيموت لوحده؟ هو اللي ماتوا دول حد شاركهم في موتهم؟».

كل إنسان يتصرف كما يشاء

وأضافت «شعيب»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم الجمعة: «سيبوا كل واحد يتصرف كما يشاء، وكل واحد حر في حياته، يمثل أو يقعد أو يتطلق، أو يعتزل أو يتحجب، أو يخلع الحجاب.. إحنا مالنا، كل واحد حر ورقيب على نفسه فقط، ولا يصح أن يحاسب إنسان إنسانًا آخر».

وتابعت عفاف شعيب: «كل واحد حر، إحنا مش هنحاسب حد، وأكيد حد استفز حلا شيحة لكي تقول هذا الكلام، وفيه ناس عاملة حوار بيني وبين عبلة كامل، وبيني وبينك، إننا بنشتم العالم كله.. إية ده!! حاجات متفبركة غريبة الشكل، ومبقتش أفتح اليوتيوب، والفيسبوك، ومبفتحوش غير في المناسبات الرسمية فقط أكتب للناس كل سنة وأنتم طيبين، وأتلقى تعليقات الناس وهناك أناس جيدين وطيبين».

سرقة صفحتها على «فيسبوك»

وأشارت إلى أن إحدى صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرضت للسرقة، وكان يوجد عليها كل أصدقائها الفنانين، والصفحة الحالية يوجد عليها أناس كثيرون.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، كان مسلسل «ختم النمر»، وهو من تأليف الكاتب محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ميرهان حسين، ونسرين طافش، وأحمد صلاح حسني، وعُرض في الموسم الرمضاني 2020، وتدور قصته.