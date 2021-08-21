موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: الوفاء وحفظ الجميل «فيديو»

بعدما تناولت وزارة الأوقاف موضوع جبر الخاطر في خطبة الجمعة أمس، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لها يحمل عنوان «الوفاء وحفظ الجميل»، والتي من المقرر أن يلقيها الأئمة يوم الجمعة المقبل، 19 من شهر المحرم 1443 هجرية، الموافق 27 أغسطس الجاري 2021.

وجددت الوزارة في تنويهها التأكيد على جميع الأئمة «الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة».

موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، الذي يحمل عنوان «الوفاء وحفظ الجميل» فإنه من المقرر أن تستعرض الوزارة مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الاستعانة بآيات من الذكر الحكيم وبعض الأحاديث النبوية المشرفة التي تحض على خلق الوفاء.

الوفاء وحفظ الجميل

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف «الوفاء وحفظ الجميل» فإن الوزارة قد حددت موضوع خطبة أمس الجمعة 20 أغسطس تحت عنوان «جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع» وهو ثاني موضوع من الموضوعات التي قد تصنف ضمن الأمور الإجتماعية، بعدما خصصت خطبتين لجمعتين عن دروس الهجرة النبوية.

كان موضوع خطبة الجمعة الأولى «من دروس الهجرة النبوية: المسجد والسوق والعلاقة بينهما»، بينما جاء عنوان الأخرى «من دروس الهجرة النبوية: التخطيط واعتماد الكفاءات».

وفي إطار الحديث عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، فقد صدر حكما قضائيا من مجلس الدولة بإقرار موضوع خطبة الجمعة الموحدة الذي تعلنه وزارة الأوقاف مساء كل جمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والأخرى الخاصة بالوزير الدكتور محمد مختار جمعة، ثم تنشر تفاصيل موضوعه عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية بعدها بأيام قليلة.

ترجمة موضوع خطبة الجمعة

وقد أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة موضوع خطبة الجمعة المقبلة إلى 9 لغات، مشيرة إلى أنها في الجمعة قبل الماضية التي تناولت موضوع «من دروس الهجرة النبوية: التخطيط واعتماد الكفاءات» ترجمت الخطبة إلى 9 لغات مقروءة، بالإضافة إلى 7 آخرين «مسموعة».