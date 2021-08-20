عفاف شعيب: الشعراوي أجاز تمثيلي بالحجاب.. وأمينة رزق معظم أعمالها بيه

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها ذهبت بصحبة الشيخة ياسمين الخيام، إلى الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، لتستشيره في عودتها للفن، عندما طلب منها منتجون التمثيل، ولم يعارض الشعراوي عودتها، لافتة إلى أنها كنت ترتدي المنديل والطرحة في هذا الوقت، ورأت أنه من الطبيعي أن تعود إلى التمثيل في ظل عدم معارضة الشعراوي.

وتابعت: «فيها إيه لما أطلع أمثل بالحجاب والطرحة والمنديل، ليه ساعتها محدش اتكلم، اتفرجوا على أفلام زمان، أمينة رزق 99% من أعمالها بالطرحة، وفردوس محمد وزوز نبيل، ليه متكلموش عن الفترة دي وبيتكلموا دلوقتي، هو في إيه، الفن للجميع مش قاصر على حد، كل واحد يعمل اللي شايفوا صح وأنا من دراسي الأكاديمية وخريجة معهد عالي فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل مش جاية من الشارع وأنا محبتش ابقى مخرجة بقيت ممثلة».

لم أندم على عملي ممثلة وعدم العمل كمذيعة

وأضافت «شعيب» خلال استضافتها في برنامج «ليالي ten» المذاع على فضائية «ten »، اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية القديرة بوسي شلبي، أنها عند دخولها المعهد أخبرت والدها برغبتها في أن تكون مذيعة ولكنها لم تندم على ذلك، لافتة إلى أن التمثيل مكنها من فعل أشياء كثيرة تفيد المجتمع، مواصلة: «أفدت ناس كتير أوي وخدمت ناس كتير أوي، عمر ما حد طلب مني مساعدة غير بفضل الله أولا وأخيرا وعملتهاله».

الحياة الفنية لعفاف شعيب

ودرست عفاف شعيب في المعهد العالي الفنون المسرحية عام 1972، وقامت بأدوار في مسلسلات «مرت الأيام» و«أفواه وأرانب» و«قيس ولبنى» و«اليتيم» و«الحب» و«دعاء الكروان» و«الشهد والدموع» وقامت بارتداء الحجاب في تسعينيات القرن الماضي ولكن عادت في عام 1998 للتمثيل مرة أخرى.