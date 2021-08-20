الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. «تتحسن ويستعد للعودة»

الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تصدرت محركات البحث بعدما تحدثت الإعلامية شافكي المنيري، مساء أمس، عن حالته الصحية وأنه تحدث معها وبدأ يطمئنها على حالته، ويعدها بالعودة قريبا إلى برنامجه «التاسعة» الذي انضمت له مؤخرا شافكي المنيري بداية من شهر رمضان الماضي، وبدأ وائل الإبراشي في الرد على زملائه من صحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة، وبدأ يطمئنهم على حالته الصحية أنها بخير.

الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

ويخضع وائل الإبراشي حاليا لجلسات علاج طبيعي وجلسات تأهيلية تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة لشاشة برنامجه «التاسعة» الذي يذاع على مدار أيام الأسبوع، وقدمه بدلا منه بداية من فترة مرضه في نوفمبر الماضي الإعلامي يوسف الحسيني والإعلامية شافكي المنيري التي تقدم الخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإعلامية دينا عبد الكريم.

عودة وائل الإبراشي لبرنامجه التاسعة

أما بخصوص عودة وائل الإبراشي فستكون في شهر سبتمبر المقبل أو أكتوبر على أقصى حد، وتتوقف العودة بناء على أوامر الأطباء، وكان من المقرر أن يعود وائل الإبراشي في شهر رمضان الماضي، وتم الترويج لعودته من خلال إعلانات في الشوارع ولكنه لم يستطع العودة وقتها.

وبخصوص التحضير للعودة، فقال مصدر من داخل التليفزيون المصري لـ«الوطن»، إن وائل الإبراشي سيتم تخفيض حلقاته في الأسبوع لكي يكون قادرا على التواجد وأنه من الممكن أن يظهر يومين أو ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تقليل ساعات البرنامج لتكون ساعتين فقط بدلا من ثلاث ساعات وستكون ساعات البث من الساعة العاشرة بعد انتهاء النشرة الإخبارية وحتى الساعة الثانية عشرة صباحا، باستثناء يوم الجمعة التي يعرض بها البرنامج لمدة 90 دقيقة فقط بداية من التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة مساء وذلك لعرض برنامج «بيت للكل» في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.