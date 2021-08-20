أهم 3 قرارات بنكية دخلت حيز التنفيذ خلال أيام

شهد القطاع المصرفي مجموعة من القرارات المهمة على مدار الأيام الماضية، وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع سعي الدولة لتنفيذ استرتيجية الشمول المالي، التي تساهم في الإسراع من عملية التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

أيضاً تساهم هذه القرارات في الحفاظ على أموال العملاء، ومنحهم المزيد من المزايا التي تشجعهم على التعامل مع البنوك بسهولة، وتأتي 3 قرارات هي الأبرز على مدار الأيام القليلة الماضية وهي كالتالي:

القرار الأول: تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، في اجتماعها الأخير في 2 أبريل 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.

القرار الثاني: خفض مصروفات القروض للنصف

وأعلن بنك مصر، من خلال رسائل SMS والبريد الإلكتروني تم إرسالها لعملاء البنك، أنه سيتم خفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف، ويقدم بنك مصر مجموعة من المنتجات والاوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والاستثمار، التي تلبى احتياجات العملاء.

القرار الثالث: تنشيط أو إغلاق الحسابات الراكدة

بدأت البنوك في التحرك بشكل رسمي ومطالبة العملاء أصحاب الحسابات الراكدة، من خلال إرسال رسائل SMS والبريد الإلكتروني للعملاء، تطالبهم بضرورة زيارة أقرب فرع من فروع البنك لتنشيط الحسابات وتحديث بيانات العملاء، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

الإغلاق أو التنشيط

وسيكون القرار حسب رغبة للعميل في تنشيط أو غلق الحساب، ويتطلب تنشيط الحساب إجراء أي عملية سواء تحويل أو استقبال أو حتى استعلام عن الرصيد، فيما يتم غلق الحساب دون سداد أي رسوم، وفي حالة توقف العميل عن إجراء أي تعاملات على حسابه الخاص لمدة عام، يحق للبنك أن يغلق الحساب نهائياً.