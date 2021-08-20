مدير مركز «سلام»: ندرب المواطن على مواجهة الفكر المتطرف من منظور ديني

قال محمد حسن المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، إن المركز جرى الإعداد لتأسيسه لمدة 3 سنوات، بهدف محاربة الإرهاب من خلال جانب فقهي قوي، لافتا إلى أن ظاهرة الإرهاب شهدت تزايدا في الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، وانخفضت بعدها، لذا جرى التركيز على محاربتها.

كيف يحارب المركز الإرهاب

وأضاف «حسن» خلال استضافته في برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الجمعة، أن المركز يركز على إشعار المواطنين بضرورة محاربة التطرف، وجرى تدريب أشخاص في المجتمع للتعرف على طرق محاربة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن المركز جرى إنشاؤه لأنه لا يوجد إطار أكاديمي يواجه التطرف، ونجح المركز في لعب ذلك الدور من خلال اتفاق مع جامعتي القاهرة والإسكندرية، وكذلك أكاديمية ناصر العسكرية، لتوفير دبلومات لمواجهة التطرف.

تناول الإرهاب والتطرف من منظور ديني واجتماعي

وأوضح المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، أنه جرى خلال 3 سنوات توفير مساق علمي لتناول الإرهاب والتطرف من منظور ديني واجتماعي من خلال الاستعانة بالخبراء، متابعا: «ركزنا على التعريف ببوادر التطرف التي قد تظهر على الأشخاص منذ صغرهم».

توفير دورات للأسر

وأشار المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، إلى أنه سيجري توفير دورات للأسر والإخصائيين الاجتماعيين من أجل معرفة البوادر التي توضح أن الشخص ممكن أن يكون متطرفا، لافتا إلى أن العمل على مواجهة التطرف لا يجب أن يكون في ظل الفضاءات الإلكترونية فقط، ولكن سيجري النزول إلى الأماكن التي فيها تجمعات من خلال عرض شاشات كبيرة تتحدث عن التطرف والإرهاب.