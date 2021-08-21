حظك اليوم برج الدلو السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو مزاجي ومن الصعب أن يعبر عن مشاعره العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة والنشاط، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك شعورا بالثقة وبالسلام النفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.