لو مش عايز تدفع.. أرقام للإبلاغ عن بلطجة «السايس» في الشوارع

يعاني العديد من الأشخاص عند ركن سياراتهم، في مختلف الأماكن أو الشوارع، مع «السايس»، وهو الذي يجبرك على دفع إتاوة له مقابل ترك سيارتك، ما يسبب أزمة بالنسبة للكثيرين، خاصة أنه لا يقدم لك خدمة، ويراها الجميع فرض رسوما دون وجه حق.

ويسعى بعض الأشخاص إلى اتخاذ موقف ضد «السايس»، لذا خصصت الإدارة العامة للمرور عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي مشكلات مرورية تواجههم.

أرقام للإبلاغ عن مخالفات السايس

وجاء رقم 01221110000 للإبلاغ عن مضايقات «السياس»، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و01155554444، ورقم 114 غرفة عمليات الجيزة للإغاثة.

وقال العميد عماد حماد، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من غير سياسة»، على راديو هيتس، إن وزارة الداخلية شنت عددا من الحملات الأمنية المرورية، من خلال مباحث المرور، في الأماكن التي ينتشر بها «السياس».

خبير مروري يناشد المواطنين بالإبلاغ عن «السايس»

وأضح «حماد» أنه تم القبض على عدد كبير من «السياس»، بعد تلقى بلاغات ضدهم، وتوجيه تهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص، مؤكدا تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وناشد مدير العلاقات العامة السابق بالمرور، المواطنين بإبلاغ إدارة المرور على الخط الساخن رقم 136 لشكاوى تعرض المواطنين للسياس في الشوارع؛ لأنها مهنة بدون ترخيص، مشيرا إلى أن هناك حملات دورية للقبض على مزاولي المهنة بدون ترخيص، وستؤتي ثمارها أكثر بتفاعل المواطنين معها.

وبمجرد تلقى الشكوى من المواطن بعد ترك اسمه ورقمه القومي، يخطر رئيس قسم المرور التابعة له المنطقة محل الشكوى، وتستمر المتابعة مع المواطن صاحب البلاغ، حتى يقبض على «السايس»، بحسب «حماد».

وأوضح أنه بدلا من التهمة السابقة التي كانت توجه لـ«السايس» بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وعقوبتها دفع غرامة قيمتها 10 جنيهات، يجرى الآن اتهامه بارتكاب جرائم «البلطجة وفرض السطوة»، وتقاضي أموالا من المواطنين.