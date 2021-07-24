مش أي حد يقولك اركن.. الحبس والغرامة مصير ممارسة مهنة السايس دون ترخيص

تعتبر مهنة السايس، من المهن التي تؤرق المجتمع بسبب بعض الممارسات التي أحدثها الكثير ممن انتسبوا لمهنة السايس، ومن أجل هذا جاء قانون رقم 150 لسنة 2020 ، الذي يهدف إلى تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.

واستهدف قانون تنظيم انتظار المركبات، القضاء على الفوضى التي تشهدها بعض الشوارع بسبب انتشار ظاهرة السايس، نتيجة لعدم وجود أي ضوابط، ومن أجل هذا جاء قانون 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لمواجهة وتنظيم عمل مهنة السايس التي كانت تؤرق المجتمع، وتضمن القانون عقوبات صارمة لمنع التحايل على هذه الضوابط.

تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

وقد نص باب العقوبات في قانون 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

عقوبات مخالفة أحكام القانون

ونصت مواد القانون بأنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ومن أجل إدارة وتنظيم انتظار المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد نصت مواد القانون أنه تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.