ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل دمنهور بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، بسرعة رفع أنقاض منزل «زغلولة» المنهار في وسط مدينة دمنهور، مساء أمس، في الوقت الذي يكثف فيه رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين، بعد انتشال جثث 5 ضحايا وإنقاذ مصابين آخرين، ودفعت الوحدة المحلية بعدد 6 لودرات و 10 سيارات نقل لإزالة آثار الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

وحصلت «الوطن» على أسماء الضحايا والمصابين في حادث انهيار المنزل القديم في شارع عثمان بن عفان بحي الهداية بوسط مدينة دمنهور في البحيرة، وقالت مصادر طبية إن الضحايا هم كل من: أحمد سعيد سعد شعبان، السعيد محمد إبراهيم زغلول، زينب إبراهيم زغلول، وجيهان محمد مهنا، أسمهان عبد العزيز أحمد حشيش، والمصابين كل من: نبيل إبراهيم قطب، تم حجزه بمستشفى دمنهور العام، محمد ماهر السيد، تم عمل الإسعافات اللازمة وغادر المستشفى.

البحث عن الضحايا والمصابين يدويا

وكثف رجال الحماية المدنية بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، جهودهم للبحث عن ضحايا، وتمكنوا من انتشال 5 جثامين، وإنقاذ مصابين، وتمت الأعمال بحرص شديد، وقال مختصون أن الأعمال في البحث تمت يدويا، وجرى رفع الأنقاض عن طريق اللودرات وسيارات النقل.

قطع الكهرباء والمياه عن المنطقة

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بقطع الكهرباء والمياه عن الشارع الذي شهد حادث انهيار منزل قديم مكون من 5 طوابق، وذلك لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، حتى لا يتعرض أحد المنقذين للأذى بسبب أسلاك الكهرباء التي تلفت بسبب الحادث، وتفادي غرق الشارع بمياه الشرب بعد كسر بالمواسير الموصلة بالمنزل.