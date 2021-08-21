الاعتداء على شخص أمام مطعم بدائرة مركز شرطة بنها في القليوبية

كشفت وزارة الداخلية، عن تعدي بعض الأشخاص على آخر أمام مطعم كائن بقرية كفر الجزار، التابعة لمركز شرطة بنها بالقليوبية.

وقالت الوزارة، إنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول «نجل مالك المطعم، محل الواقعة - عاملين بالمطعم المشار إليه»، وطرف ثان «أحد الأشخاص (صاحب عربة مشروبات)»، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

ونشبت المشاجرة نتيجة تضرر الطرف الأول من الآخر لتواجده بعربة المشروبات أمام المطعم الخاص بهم، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهم، وتعدوا على صاحب العربة محدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.