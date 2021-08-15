المتهم بقتل زوجته في بنها: «رجعت من الشغل لقيتها عاملة غاغة على الفلوس»

«أنا سواق، والحال على قده، أجيب منين».. بهذه الكلمات استهل سائق بمدينة بنها في القليوبية، يدعى «أحمد .ن» 32 سنة، اعترافاته عقب ضبطه، بتهمة قتل زوجته «هبة .س» 26 سنة، داخل شقتهما بمساكن طابا، أول أمس، مشيرا إلى أنه عاد من عمله مرهقا: «ومش شايف قدامى، طول النهار بصلح العربية، ودماغى سايحة من الشمس، دخلت لقيتها عاملة غاغة على الفلوس».

خلاف على مصروفات البيت

وأضاف المتهم أنه عندما عاد إلى بيته، طلب من زوجته إعداد الطعام، وخلال تناول الطعام، طلبت منه مبلغا من المال؛ لشراء احتياجات المنزل، فأخبرها أنه لم يعمل طوال اليوم؛ لأن السيارة كانت معطلة، وقضى يومه بالكامل في الورشة لتصليحها.

الزوج ألقى بالطعام على الأرض، بعدما اتهمته زوجته بأنه يتهرب من مصروفات البيت بحجة «تعطل السيارة»: «حاولت أفهمها إنى مفيش معايا فلوس، وتصبر على يوم ولا اتنين، صرخت وقالت انا كل ما أقولك على فلوس تقول لى اصبرى يوم ولا اتنين».

اعترافات الزوج

وأضاف الزوج أن المجنى عليها، لم تتوقف عن الصراخ، فاعتدى عليها بالضرب، فقامت هي الأخرى بالاعتداء عليه، ونشبت بينهما مشاجرة عنيفة، فوجد سكينة على «ترابيزة» فى الصالة، فأمسك به وسدد لها عدة طعنات، حتى سقطت جثة هامدة: «كنت غايب ومش فى وعييى، لقيت دمها بيجري قدامى على الأرض فقت».

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الانتهاء من التحقيق معه.