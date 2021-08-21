فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

فتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المختلفة، وذلك لأول مرة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الدخول للموقع من هنا

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التسجيل

وفور الدخول يجب على الطالب اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة «التسجيل مفتوح للمرحلة الأولى - الآن الحجز لأداء اختبار القدرات لعام 2021 »، ويضغط على جملة اضغط هنا للدخول إلي الصفحة.

وفور دخوله على الصفحة يبدأ باختيار نوع الشهادة التي حصل عليها سواء ثانوية عامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا، ثم تسجيل رقم الجلوس، ثم الآخر السري المكتوب على استمارة النجاح.

ثم يكتب الطالب الرقم التأكيدي الموجود في صورة مظللة تحتوي على عدد مكون من 6 أرقام؛ إذ يطلب منه قراءة العدد وأعد كتابته في الخانة التالية.

وينتقل الطالب بعد ذلك للخطوة التالية حول تسجيل المعلومات الأساسية ثم الرغبات، ويصل للنهاية.

ويمكن للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة على أن يكون آخر موعد لتعديل الطلبات هو يوم الأربعاء المقبل.

التسجيل حاليًا للمرحلة الأولى فقط

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة خاضوا هذا العام الامتحانات بالنظام الجديد لأول مرة في مصر، واختلفت المجاميع عن السنوات السابقة؛ إذ اختفت ظاهرة الحصول على 100%.

وويسمح فقط لطلاب المرحلة الأولى بتسجيل رغباتهم؛ إذ تبدأ بحد أدنى 362.5 درجة للشعبة العلمية، و328 للشعبة الهندسية، و269.5 للشعبة الأدبية.

الاحتفاظ بالرقم السري

وحذر المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات من تداول الأرقام السرية للطلاب، نظرًا لخطورة ذلك؛ إذ يمكن لأي شخص تعديل رغبات الطالب، والتحكم في الكلية التي سيلتحق بها على غير رغبة الطالب وأسرته.

ويجب الاحتفاظ بالرقم السري وعدم إخبار أي شخص به مهما كانت درجة صداقته أو قرابته بالطالب.