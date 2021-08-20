اليوم.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا بعد الواحدة ظهرا الموقع الإلكتروني للتنسيق تجريبا، وذلك أمام طلاب الثانوية العامة 2021، للبدء في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي 2021 بالجامعات لجميع الشعب الدراسية العلمي والأدبي، على أن يفتح موقع التنسيق فعليا بدءا من صباح غدا السبت؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات الحكومية والخاصة تنهي استعداداتها لتنسيق الجامعات 2021

وأنهت الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتنسيق الجامعات والقبول 2021، من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني، وكذلك الاستراحات للطلاب وأولياء الأمور أمام مقار المعامل، مع الاستعداد التام من حيث توفير الطابعات والكمامات، وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، والتشديد قبل وبعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية، مع تنظيم عمليتي الدخول والخروج من وإلى مقار معامل التنسيق الإلكتروني، من خلال الأسبق وبالحجز والدور.

معامل تنسيق إلكتروني بـ6 كليات في جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، أنه جرى الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية، في 6 كليات داخل وخارج الحرم الجامعي، بطاقة استعابية تصل إلى 300 جهاز تقريبا، مع توفير الإمكانيات البشرية كافة، التي تساعد الطلاب على عملية التسجيل دون مشكلات.

ونوه «نجم» إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على إلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بها، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالكليات بنسبة تصل لـ10% في بعضها، مقارنة بالعام السابق، كما صرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.