بعد ساعات تنطلق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2021، إذ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدا السبت الموافق 21 أغسطس، والذى من المقرر أن يستمر حتى 25 أغسطس الجارى، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021 لتسجيل الرغبات، وخطوات التسجيل، وفق ما نشرته وزارة التعليم العالي، وذلك بنحو:

رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021 لتسجيل الرغبات

- يقوم الطالب الراغب في تسجيل الرغبات الخاصة به بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

- تتم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب والموجود على استمارة النجاح التي قام باستلامها من المدرسة.

- تظهر أمام الطالب القائمة الخاصة به والتي يقوم من خلالها بتسجيل الرغبات بالكليات التي يرغب في الالتحاق بها، والتي تشمل «اسم الطالب، المجموع، الإدارة التعليمية».

- إذا كانت تلك المرة الأولى التي يدخل فيها الطالب موقع التسجيل، يقوم الطالب بتسجيل الرغبات وفق ترتيب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

- وحال سبق للطالب وسجل الرغبات في موقع التنسيق يمكن أن يقوم بتعديل الرغبات التي تم إدخالها أو إضافة رغبات جديدة.

- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات تظهر أمام الطالب قائمة الكليات التي قام بتسجيلها لمراجعتها، وعند الانتهاء منها يقوم الطالب بالضغط على تسجيل، حتى يتم تسجيل رغباته على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

- بعدها تظهر أمام الطالب رسالة نصية تفيد بإتمام عملية تسجيل رغبات الطالب.

- وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطالب وظهور الرسالة النصية التي تفيد بتسجيل الرغبات على الموقع، تظهر أمام الطالب أيقونة يمكن من خلالها طباعة استمارة الرغبات التي قام بتسجيلها للاستعانة بها في خطوات التقديم للكليات إذا كان هناك حاجة لها.