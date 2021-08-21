ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» عند الإغلاق ليحقق ‏‎4441.67‎‏ نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏نيويورك»، وأغلق ‏مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مرتفعاً ‏‎35.87‎‏ نقطة، أو ‏‎0.81‎‏% ليحقق ‏‎4441.67‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎172.87‎‏ نقطة

‏وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» عند الإغلاق، ‏‎225.96‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.65‎‏% ليسجل، ‏‎35120.08‎‏ نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎172.87‎‏ نقطة أو ‏‎1.19‎‏% ليسجل ‏‎14714.66‎‏ نقطة.‏

من جانبها، تراجعت أسعار النفط، لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».‏‏

«خام برنت» يسجل تراجعاً 1.27 دولاراً عند التسوية

وسجل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولاراً، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولاراً للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل الماضي، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر عند التسوية 1.37 دولاراً أو 2.2 % إلى 62.32 دولاراً للبرميل، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏

وفي الصين، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، أمس الجمعة، إلى مستويات منخفضة جديدة، وسجل مؤشر هونج كونج القياسي، أدنى مستوى له في 10 أشهر تقريبا وقوضت سلسلة صارمة من الإجراءات التنظيمية الصينية ثقة المستثمرين.

وتلاشى أكثر من 560 مليار دولار من القيمة السوقية ببورصات هونج كونج والبر الرئيسي الصيني في أسبوع، وانخفض مؤشر «أتش أس آي» بنسبة 1.8%، وفاق لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

بدورها، سجلت صادرات جمهورية إيرلندا إلى بريطانيا باستثناء إيرلندا الشمالية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها مليار و100 مليون يورو وبلغت 6.7 مليار يورو.

وقال مكتب الاحصاء المركزي الإيرلندي، إن واردات إيرلندا من المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 32% أي بنحو 2.5 مليار يورو إلى 5.3 مليار يورو.