انخفاض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎0.20‎‏% ليحقق ‏‎14793.76‎‏ نقطة

سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أداء متباين عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎29.14‎‏ نقطة أي ‏‎0.20‎‏% ليسجل ‏‎14793.76‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎110.02‎‏ نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، أمس، ‏‎110.02‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.31‎‏%، ليحقق ‏‎35625.40‎‏ ‏نقطة،‏ كما ارتفع «ستاندرد أند بورز 500»، عند ‏‎11.71‎‏ نقطة، أي ‏‎0.26‎‏ % ليحقق‏‎4479.71‎‏ نقطة.

وسجلت أسعار النفط، أمس، تراجعا إثر بيانات تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني، وانخفض «خام برنت»، 1.08 دولار أو ما يعادل 1.5%، ليسجل 69.14 دولار للبرمي، كما انخفض الخام الأمريكي، 1.15 دولار أو ما يعادل 1.7% ليحقق 65.73 دولار للبرميل.

السعودية تزيد حصتها في شركة ألعاب «أكتيفجن بليزارد» الأمريكية 13.3%

وفي سياق آخر، زادت السعودية، حصتها في شركة ألعاب الفيديو الأمريكية «أكتيفجن بليزارد»، بـ13.3%، وقالت وكالة «رويترز» للأنباء: إنه تم تقديم ملف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يؤكد أن صندوق «الاستثمارات العامة» السعودي وهو صندوق الثروة السيادي، زاد حصته في الشركة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشترى الصندوق، 4.4 مليون سهم في الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما قررت الكويت تشكيل لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، كلف في وقت سابق، كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 - 2022 بما لا يقل عن 10%، كما كلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراءات لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، كذلك كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة المالية، أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار«1.38 مليار دولار» في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35%، مشيرة إلى أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار «2.97 مليار دولار» في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 23%، مع زيادة العائدات النفطية 33% بسبب ارتفاع أسعار النفط، فيما صعدت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4%.

وأشارت الوزارة البحرينية، إلى أن إجمالي الإنفاق العام، بلغ 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، مضيفة أن النتائج، أظهرت انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2%.