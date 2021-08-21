إحالة المتهمين باختلاس 12 مليون جنيه من شركة حراسات للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المتهمين باختلاس 12 مليون جنيه المملوكة لشركة للحراسات الشهيرة إلى المحاكمة الجنائية.

التحقيقات: سائق بالشركة «المتهم الرئيسى»

وجاء فى أمر الإحالة: «أن المتهم الأول سائق بشركة خدمات الحراسة ونقل الأموال بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 12 مليون جنيه والمسلمة إليه بسبب وظيفته عقب تحصيله من الجهات المتعاقدة مع الشركة جهة عمله لحفظه ونقله لإيداعه بحسابات تلك الجهات بالبنوك فاحتبسة لنفسه بنية تملكه».

وأضاف أمر الإحالة: «كما اشترك المتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده الثانی فی کسر خزينة السيارة ونقل المبالغ المالية باستخدام سيارة أخرى وأعد مكانا على مقربة من محل إقامته لإخفاء المبلغ المالي المختلس فيه، فتمت الجريمة».

المتهم الرئيسي يعترف بالتفاصيل فى التحقيق

وأقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستيلاء علي المبالغ المملوكة لشركة طيبة 2000 لخدمة الحراسات ونقل الأموال وتمت الجريمة بناء علي تحريض من المتهم الثالث واتفاق مسبق مع المتهم الثاني، حيث توجه بسيارة الشركة لمنطقة زهراء المعادي حيث كان في انتظاره المتهم الثانی مستقلا لسيارة نقل ذات صندوق مغلق وقاما بیکسر خزينة السيارة والاستيلاء على حقائب الأموال وتم وضعها بالسيارة وفرا هاربين لقرية بني غريان بمحافظة المنوفية واختبأ هو والأموال داخل قطعة أرض بها مبنى مكون من حجرتين جهزها المتهم الثاني ومجاور لمنزله ثم فوجئ بحضور الشرطة.

و«تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، حيث تبين أن مضمون الاتفاق هو تقاسم الأموال فيما بينهم وشراء مسكن بمنطقة الشروق بالقاهرة للاختباء فيه ويقوم المتهمان الثاني والثالث بشراء معرض سيارات».