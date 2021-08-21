الفئات المستحقة لتمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر.. اعرف الإجراءات

يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويل المصروفات المدرسية، كأحد الخدمات المصرفية التي يتيحها لعملائه، لتخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية، ودعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى التي تنفق على تعليم أولادها لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الإلتحاق بالمدارس والارتقاء بمستوى التعليم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» الفئات المستحقة لتمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر، شروط الحصول عليه، المصاريف الادارية للحصول على التمويل، الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية، مدة منح التمويلات، نسب عبء الدين، غرامات التأخير، الضمانات والإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وفقًا لسياسة البنك المعلنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

الفئات المستحقة لتمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

الولي الشرعي أو الأم فى حالة وفاة الأب، حيث يتمّ منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

شروط الحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

أعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب) في حال الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر.

إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كامله تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يجرى استخراج شيك بأسم المدرسة بحيث يتمّ منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

سعر الفائدة على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

في حالة وجود ضامن تكون نسبة العائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

وفي حالة عدم وجود ضامن تكون نسبة العائد 11.2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

المصاريف الإدارية لتمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

يتمّ حساب نسبه 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح تمويل المصروفات المدرسية

بالنسبة لتمويل المصروفات المدرسية يتمّ منح التمويل على 10 أشهر، أو لمرحلة تعليميه كاملة «ابتدائي 6 سنوات»، «إعدادي وثانوي 3 سنوات».

نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقًا للشروط والأحكام.

غرامات التأخير

يتمّ احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

أصحاب المرتبات: يتمّ تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطي قيمة القسط الشهري وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يجرى تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، إضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد.

التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقًا للضمانات السابقة .

ورثة المعاشات، تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتمّ تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمةً القسط الشهري، إضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري.

تتعهد جهه عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم اقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع اليه.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات المدرسية

طلب الحصول على التمويل.

الرقم التاميني لطالب التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرفق حديث.

بيان مفردات الدخل.