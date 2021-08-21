«الأرثوذكسية» تفتتح مسرحا وملعب كرة ونادي رياضي في 3 محافظات

تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتوفير كل الإمكانيات والوسائل لممارسة الأقباط الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية في إطار الدور الخدمي للكنيسة، وفي هذا الإطار شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية المختلفة داخل مصر، افتتاح مسارح وأنديه وملاعب كرة لخدمة الأقباط خلال الساعات الماضية.

افتتاح مسرح في كنيسة أبي سيفين ببورسعيد

وأعلن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، افتتاح الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، مسرح كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد، مشيرا إلى أن المطران شهد بتلك المناسبة الحفل الذي أقامته الكنيسة والذي تضمن عددًا من العروض الفنية، مثل الكورال، وعروض فيديو، إلى جانب أوبريت بعنوان «حياة يسوع».

افتتاح ملعب كرة القدم بكنيسة أبي سيفين بشبرا

وفي القاهرة، افتتح الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، ملعب كرة القدم الخماسي، بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة بأرض رائف بشبرا، وذلك على هامش صلوات عشية نهضة القديسة العذراء مريم بالكنيسة ذاتها.

وأشار المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، إلى أن الأنبا أنجيلوس القى كلمة بتلك المناسبة شرح فيها أهمية النشاط الرياضي للشباب القبطي من الجنسين، وفائدته في جهادهم الروحي.

افتتاح نادي رياضي في شبرا الخيمة

وسبق ذلك افتتاح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، افتتاح نادي السمائيين بمحافظة القليوبية، الذي يضم ملاعب كرة قدم، وأماكن تغيير الملابس، ويجري الآن تجهيز ملعب لكرة السلة وملعب لكرة الطائرة حتى يتم تغطية أغلب الأنشطة الرياضية الخاصة بالتربية الكنسية والشباب بالإيبارشية.

لقاء لخدمة الشباب في إيبارشية طهطا

ومن جهة أخرى، التقى الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، بفتيات إعدادي وثانوي بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا.

وتناول الأسقف خلال اللقاء مناقشة المشاركات في منهج المحفوظات المقرر عليهن، كما منح هدايا لمن حفظن أجزاء من الأناجيل ومزامير وآيات كتابية وشجعهن على بذل المزيد من الجهد في حفظ أجزاء من الكتاب المقدس والآيات الكتابية وبعض صلوات الأجنبية.

كما عقد الأنبا إشعياء لقاءً آخر، في الكاتدرائية ذاتها، مع أسرة الشهيد مارمينا للجامعيين والخريجين بالإيبارشية، حيث تحدث مطران طهطا وجهينة مع المشاركين في اللقاء عن أهمية دراسة الكتاب المقدس وحفظ الآيات الكتابية.