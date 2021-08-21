روسيا تستعد لبدء تجارب سريرية للقاح كورونا عبر الأنف

قال مدير مركز جماليا الروسي لعلم الأوبئة ألكسندر جينتسبورج، اليوم السبت، إن الباحثين في المركز انتهوا من إجراء الدراسات ما قبل السريرية للقاح كورونا يؤخذ عن طريق الأنف وهم مستعدون الآن لبدء تجارب سريرية على هذا اللقاح.

وأضاف جينتسبورج، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، أنه تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق باللقاح الذي يؤخذ في صورة رذاذ عبر الأنف، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن مركز جماليا في وقت سابق أن التجارب السريرية قد تبدأ في أواخر عام 2021 أو مطلع عام 2022 ومن المقرر الموافقة على اللقاح العام المقبل.

بدون آثار جانبية

وكانت روسيا سجلت، لأول مرة، براءة اختراع للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على شكل قطرات أنفية، في أبريل الماضي.

وأكد مدير مركز جماليا الروسي لعلم الأوبئة ألكسندر جينتسبورج، أن الآثار الجانبية لهذا اللقاح الجديد ستكون شبه منعدمة، قائلا:«حتى تلك الآثار الجانبية غير المؤثرة الموجودة الآن، فى شكل صداع، ارتفاع محتمل فى درجة الحرارة، من الواضح أنها ستغيب، لأن هذا دواء موضعى ولن يسبب التفاعلات الجهازية على شكل ارتفاع فى درجة حرارة».

مزايا اللقاحات الأنفية

ومؤخرا أوصى عالمان ميكروبيولوجي ومناعة من جامعة ألاباما الأمريكية بتطوير لقاحات لكورونا، يتم إعطائها عن طريق الأنف بدلاً من الذراع كحقن.

وذهب العالمان فرانسيس لوند، وتروي راندال، في ورقة بحثية منشورة في دورية ساينس، إلى أن تطبيقات الأنف توفر مجموعة من الفوائد التي لا توفرها الحقن، ومنها أنها يمكنها الوصول مباشرة إلى المواقع المصابة، كما يمكنها تحفيز مناعة الغشاء المخاطي في الرئتين، حسبما ذكر تقرير لشبكة العين الإخبارية.

وأشار العالمان إلى أن بعض لقاحات الأنف قيد التطوير ثبت أنها تطلق استجابات طويلة الأمد لتحييد الفيروس في خلايا الجهاز المناعي، وأن بعضها يساعد في الحماية من فقدان الوزن والالتهاب الرئوي المرتبط بالعدوى الفيروسية.