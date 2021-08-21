8 معلومات عن خامس تعديل لبروتوكول علاج كورونا: عقار جديد سريع المفعول
كتب:
أحمد حامد دياب
07:06 ص | السبت 21 أغسطس 2021
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار جديد لبروتوكول علاج كورونا، يعتبر أكثر فاعلية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
وجاء الإعلان خلال فعاليات الـ«وبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، مستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديري مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالـ«وبينار» العلمي، التقوا عبر تقنية الـ«كول كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.
معلومات عن التعديل الجديد في بروتوكول كورونا
1- يعتبر هذا التعديل الخامس في بروتوكول علاج كورونا منذ دخول الفيروس مصر، خلال مارس من العام الماضي.
2- يساهم العقار الجديد في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة.
3- العقار يستخدم لعلاج كبار السن.
4- كما يستخدم العقار لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والأورام.
5- يمكن استخدام العقار لعلاج الأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلو جراما.
6- العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة.
7- يتلقى المريض الجرعة داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة.
8- المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما «3 أشهر» من تلقيه العقار.