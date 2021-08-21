8 معلومات عن خامس تعديل لبروتوكول علاج كورونا: عقار جديد سريع المفعول

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار جديد لبروتوكول علاج كورونا، يعتبر أكثر فاعلية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان خلال فعاليات الـ«وبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، مستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديري مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالـ«وبينار» العلمي، التقوا عبر تقنية الـ«كول كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

معلومات عن التعديل الجديد في بروتوكول كورونا

1- يعتبر هذا التعديل الخامس في بروتوكول علاج كورونا منذ دخول الفيروس مصر، خلال مارس من العام الماضي.

2- يساهم العقار الجديد في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة.

3- العقار يستخدم لعلاج كبار السن.

4- كما يستخدم العقار لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والأورام.

5- يمكن استخدام العقار لعلاج الأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلو جراما.

6- العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة.

7- يتلقى المريض الجرعة داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة.

8- المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما «3 أشهر» من تلقيه العقار.